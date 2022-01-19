Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Kenan Yaşar kimdir

KENAN YAŞAR KİMDİR?

İlk, orta ve lise öğrenimi İskilip'te okudu. Lise yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duydu. Çok sayıda şiiri bulunan Kenan Yaşar, bir dönem 'Aşkın -e Hali' adlı edebiyat dergisi çıkarmıştır. Önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro bölümünde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1996 yılından Çorum Barosuna kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı. AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu fakat partisi tarafından tercih edilmedi. Çorum Barosu'nda genel sekreter olarak görev yaptı. 2018-2022 yılları arasında Çorum Baro Başkanlığı yaptı.

19 Ocak 2022'de Meclis'te yapılan oylamada Kenan Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı ve Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen isim oldu.