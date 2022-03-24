Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, “Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.
Anayasa Başkanı Zühtü Arslan Tosya’yı ziyaret etti
Anayasa Başkanı Prof. Dr Zühtü Arslan taziye ziyaret için akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesine geldi.
Haberde İnsan 24.03.2022, 20:19
Anayasa Başkanı Prof. Dr Zühtü Arslan taziye ziyaret için akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesine geldi.
Edinilen bilgiye göre Anayasa Başkanı Zühtü Arslan Tosya ilçesinde ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde 84 yaşında vefat eden eşinin dedesinin yakın akrabalarını ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. Anayasa Başkanı Zühtü Arslan’ı ilçe Kaymakamı A.Ferhat Özen, Emniyet Müdürü Selahattin Batman cenaze evinin önünde karşılayarak hoşgeldiniz dediler.
Başkan Zühtü Arslan ve eşi daha sonra cenaze evine çıkarak aile yakınlarına başsağılğı dileklerinde bulunarak üzüntülerini ifade ettiler. Yaklaşık 1 saat cenaze evinde bulunan Anayasa Başkanı sonrasında ilçeden ayrıldı.