Anadolu’nun Oxford’u Amasya’da üniversitelilerden tarihe yolculuk

Eğitim ve kültür kenti olması dolayısıyla Anadolu’nun Oxford’u adıyla da anılan Amasya’da üniversite öğrencileri tarihe yolculuk yapıyor.

Amasya Gençlik Merkezi, konuk ettiği üniversitelileri 8500 yıllık tarihi geçmişe sahip kentte gezintiye çıkarıp tarihi ve kültürel mekanlarıyla buluşturuyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Amasya Tarihine Yolculuk” adlı projeye Amasya merkezin yanı sıra Merzifon, Suluova ve Taşova’dan toplam 600 öğrencinin katılacağını belirten Amasya Gençlik Hizmetleri Müdürü Şahin Gümüş, “Şehzadeler şehri ve milli mücadele ateşinin yakıldığı yer olan Amasya’mızı gençlerimize tanıtmak istiyoruz” dedi.

Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kentteki Ferhat Su Kanalı, Gökmedrese, Sultan II. Bayezid Külliyesi, Yalıboyu Evleri ile Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi gibi tarihi mekanları dolaşıp bilgiler edinen öğrencilerden Çankırılı Hanife Nur Arslan “Amasya’nın manevi bir yapısı var. Gezdikçe insanın ruhuna dokunuyor. Her yerini keşfetmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Hafta sonu düzenlenen geziyi çok faydalı bulduğunu anlatan Şanlıurfalı Rahime Aslan da kendilerine refakat eden Amasya Gençlik Merkezi gençlik liderlerine teşekkür etti. Gezinin başlangıcında Amasya Gençlik Merkezi binasına sığınıp bir koltuğa yattığı görülen kediye yiyecek ve su verildiği anlarda yürekleri ısıttı.