Anadolu Yayıncılar Derneği’nden Gaziantep’teki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), Gaziantep’te meydana gelen ve 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Anadolu Yayıncılar Derneği, Gaziantep’te 16 kişinin vefat ettiği ve 21 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanları Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirten AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, dernek adına yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gaziantep’te bugün meydana gelen elim trafik kazasında 16 vatandaşımızı kaybettik. Bu 16 kişi arasında görevlerini icra etmek üzere orada bulunan iki meslektaşımız da bulunmaktaydı. Kazada İHA çalışanı Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatlarını kaybettiler. Meslektaşlarımız Esen ve Tanrıöver, Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunun Nizip bölümünde daha önce meydana gelen başka bir trafik kazasını görüntüleyip kamuoyuna duyurmak amacıyla orada bulunuyorlardı. Aynı yerde meydana gelen ikinci trafik kazası arkadaşlarımızı bizden, canları gibi sevdikleri mesleklerinden ve yakınlarından kopardı. İşlerini aşkla yapan iki meslektaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak kazada hayatını kaybeden diğer vatandaşlarımızla birlikte gazeteci Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, medya camiasının, İhlas Haber Ajansı çalışanlarının, Gaziantep’teki meslektaşlarımızın ve özellikle de ailelerinin başı sağ olsun.”