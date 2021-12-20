‘Anadolu Parsı’ unvanı için 50. tırmanışını Koru Dağları’na yaptı

81 il ve 81 zirve hedefiyle ‘Anadolu Parsı’ projesi kapsamında dağ tırmanışları yapan Erdek Cennet, 50. tırmanışını Edirne’nin Keşan ilçesindeki Koru Dağları’na yaptı.

’Anadolu Parsı’ unvanı için 81 ilin en yüksek noktalarına yalnız başına tırmanan dağcı Erdek Cennet, 50. tırmanışını Edirne’nin Keşan ilçesindeki Koru Dağları’na yaptı. 726 metre yüksekliğindeki zirveye eksi 2 derecede rüzgara karşı tırmanış yapan Balıkesirli profesyonel dağcı ve tırmanış hakemi Cennet, Türkiye’nin ilk ve tek solo alpinisti olduğunu belirtti. Çevirme köyünden başlayarak kamp yükü ile Ağrı Dağı’nda 5137 metrede 3 gün ve2 gece yüzde 11 oksijen miktarında kalarak dünya rekoru kırdığını söyleyen Cennet, "Yine Türk dağcılık tarihinde ilk olan üç farklı zamanda art arda 2 günde 2 ilde 2 zirve, 4 defa 3 günde 3 ilde 3 zirve, 4 günde 4 ilde 4 zirve ve art arda 5 günde 5 farklı ilde 5 zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdim” diye konuştu.

Cennet, Koru Dağları’nın muhteşem güzellikteki doğası karşısında başarıyla tamamladığı tırmanışı için, “50. il olarak Edirne 50. zirvem. Koru Dağları Yerlisu zirve tırmanışımı başarıyla gerçekleştirdim. Keşan’da eksi 1 derece olan hava soğukluğunda Yerlisu köyüne ulaştım. Yerlisu Köyü Muhtarı Zafer Göksu ile görüşerek Koru Dağı Yerlisu Tepesi ile ilgili bilgi aldıktan sonra yangın gözetleme kuleleri mevkiinden rota başlangıcıma ulaştım. Hava eksi 2 ve aşırı soğuktu. Rüzgarda ormanlık alan yolundan 200 metre irtifa alarak ortalama 2 kilometrelik mesafeyi kuş sesleri, Çanakkale denizinin harika manzarası ve muhteşem doğasını yaşayarak Yerlisu zirveye ulaştım. Manzara muhteşem ötesi güzellikte. Ulaşımımı Keşan ilçemizden doğa aşığı Mümin Akdağ sağladı. Ülkemizdeki doğaseverlerin bu güzellikleri yaşamalarını isterim” şeklindeki konuştu.

Projesi ve hedefleri hakkında Cennet şunları söyledi:

“Dağcılığın insanlara verdiği özgüven ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturmak. Dağcılık sporunun vermiş olduğu dikkat, konsantrasyon, huzur, girişimci ve sağlıklı bir neslin yetişmesini sağlamak. İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve dostluk bağlarını geliştirmek. Yerli ve yabancı turistler aracılığı ile turizmin gelişimine katkı sağlamak. Dağcılık ve doğa sporları gibi yarışması olmayan sporlara yapılan yatırımların sonunda dostluk, birlik, beraberlik ve sevgi ön plana çıkmaktadır. Doğa bizi tamamlayan eksik parçamızdır.”