Ana sınıfı öğrencileri pizza ve gezi paralarını depremzede çocuklara bağışladı

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ana sınıfı öğrencileri, pizza ve gezi için kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzede çocuklara oyuncak alınması için bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Bitlis’ten depremzedelere yardım kampanyaları devam ederken, 7’den 70’e herkesin seferber olduğu yardım çalışmalarında çocukların duyarlılığı ise herkese örnek oluyor. Ahlat ilçesinde bulunan Vakıfbank İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri de pizza yemek ve gezi için kumbaralarında biriktirdikleri paraları deprem bölgesindeki akranlarına oyuncaklar alınması için bağışladı. Ana sınıfı öğretmenlerinin öncülük ettiği bu anlamlı bağıştan haberdar olan veliler ve öğretmenler de kampanyaya destek verdi.

Vakıfbank İlkokulu Ana Sınıfı öğretmeni Sibel Aladağ, deprem bölgesindeki çocuklara moral ve yanlarında olduklarını hissettirmek adına böyle bir bağışta bulunduklarını söyledi. Aladağ, "Sınıfımızda çocuklarla Yerli Malı Haftası’nda kumbara yapmıştık. Bu kumbaralarda topladığımız paralarla pizza alacaktık. Ama daha sonra ülkemizin başına deprem felaketi geldiği için oradaki çocukların oyuncak ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzden sınıfımızdaki kumbaralarda topladığımız paraları oradaki çocuklara oyuncak alınması için bağışlamaya karar verdik. Kumbaramızda çok cüzi bir miktarda paramız vardı ama bizim bağış yapacağımızı duyan öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimiz de çok destek oldular ve toplanan paraları depremzede çocuklara oyuncak almak için bağışlıyoruz. Milletimize çok geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız" dedi.

Ana sınıfı öğretmeni Kübra Nur Kılıç ise deprem felaketinden sonra çocukların üzüntülerini kendileriyle paylaştığını ifade ederek, "Kendi aralarındaki konuşmalarda bundan bahsediyorlardı. Onların stresini azaltmak adına hikayeler okuduk, etkinlikler yaptık. Çocuklarımızın deprem bölgesindeki çocuklara yardım etmek için çok istekli olduklarını fark ettik. Sınıfımızda kumbaramız vardı. Pizza yemek ve gezilere gitmek için kendi aramızda paralar topluyorduk. Çocuklar bu kumbaradaki paralarla deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek istediklerini söylediler. Biz de böyle bir kampanya başlattık. Okuldaki öğretmenlerimiz ve velilerimizde sağ olsunlar destek oldular. Biz de deprem bölgesindeki çocuklarımızın yüzünü güldürmek için kumbaralarımızdaki paraları bağışlamaya karar verdik" diye konuştu.