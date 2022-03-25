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Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin’in acı günü
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin’in annesi Sadiye Çetin son yolculuğuna uğurlandı.
Haberde İnsan 25.03.2022, 18:05
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin’in annesi Sadiye Çetin son yolculuğuna uğurlandı.
Anne Çetin’in cenazesi Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde toprağa verildi. Cenazeye Çetin’in yakınlarının yanı sıra Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal ve vatandaşlar katıldı.
Merhumeye Allah’tan rahmet dileyen Vali Kızılkaya, milli kaleci Bülent Çetin’e başsağlığı diledi.