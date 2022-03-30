Amine Cansu Kaba kimdir? Ak Parti'den neden istifa etti?

AMİNE CANSU KABA KİMDİR?

Amine Cansu Kaba 1995 İstanbul doğumludur. Aslen Sivaslı olan Amine Cansu Kaba ilkokul ve liseyi İstanbul'da okumuştur. Amine Cansu Kaba, 2016-2017 yıllarında AKP Üsküdar İlçe Kadın Kolları Yedek Yönetim ardından asil yönetimde görev almıştır. Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Amine Cansu Kaba, 28 Mart 2022 Pazartesi günü partisi Ak Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Amine Cansu Kaba'nın Twitter'da 4300 takipçisi bulunmaktadır.

Amine Cansu Kaba sosyal medyadan yaptığı istifa açıklamasında: "

Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayıp, Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde görev yaptığım, Üsküdar ilçe Başkan Yardımcısı olarak çalıştığım, Üsküdar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini üstlendiğim Ak Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum. 19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve "bu kadarı da olmaz" dediğimiz yanlışlardır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı.