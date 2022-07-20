banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!

Ameliyattan çıkan genç narkozun etkisiyle ezan okudu

Çorum’da bir hastanede ameliyat olan genç, ameliyat sonrasında narkozun etkisiyle ezan okudu. Bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler büyük ilgi gördü.

Haberde İnsan 20.07.2022, 15:55
Ameliyattan çıkan genç narkozun etkisiyle ezan okudu

Çorum’da bir hastanede ameliyat olan genç, ameliyat sonrasında narkozun etkisiyle ezan okudu. Bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler büyük ilgi gördü.

Çorum’da işçi olarak çalışan Ahmet Coşkun (23), böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okumaya başlayan Coşkun’u bir yakını cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler büyük ilgi görürken, Ahmet Coşkun’un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu