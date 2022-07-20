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Ameliyattan çıkan genç hasta, narkozun etkisiyle ezan okudu

Çorum’da bir hastanede ameliyat olan genç, ameliyat sonrasın da narkozun etkisiyle ezan okudu. Bir yakını tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan o anlar büyük ilgi gördü.

Haberde İnsan 20.07.2022, 19:17
Ameliyattan çıkan genç hasta, narkozun etkisiyle ezan okudu

Çorum’da bir hastanede ameliyat olan genç, ameliyat sonrasın da narkozun etkisiyle ezan okudu. Bir yakını tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan o anlar büyük ilgi gördü.

Çorum’da yaşayan ve işçi olarak çalışan Ahmet Coşkun (23) adlı genç, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okuma başlayan Coşkun’un ilgi odağı oldu.

Ahmet Coşkun’un çocukken camide zaman zaman müezzinlik yaptığı için ezan okuduğu öğrenildi.

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