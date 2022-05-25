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Ameliyat sırasında şarkı söyledi, gündem oldu

Ameliyat masasında şarkı söylerken çekilen görüntüsüyle pek çok sosyal medya hesabında paylaşılan Özen Özbek’in, koro çalışmalarında yer aldığı ve ameliyat sonrası sesini kaybetme endişesiyle son kez şarkı söylemek istediği anlaşıldı. Korkusunun aksine ameliyatı başarılı geçen hasta, bu kez iyileştikten sonra doktoru ile şarkı söyledi.

Haberde İnsan 25.05.2022, 09:30
Ameliyat sırasında şarkı söyledi, gündem oldu

Ameliyat masasında şarkı söylerken çekilen görüntüsüyle pek çok sosyal medya hesabında paylaşılan Özen Özbek’in, koro çalışmalarında yer aldığı ve ameliyat sonrası sesini kaybetme endişesiyle son kez şarkı söylemek istediği anlaşıldı. Korkusunun aksine ameliyatı başarılı geçen hasta, bu kez iyileştikten sonra doktoru ile şarkı söyledi.

İzmir’de sol kolundaki güçsüzlük ve ağrı şikayetiyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Okan Korkmaz’a başvuran 45 yaşındaki Özen Özbek, boyun fıtığı teşhisiyle ameliyata alındı. Özbek’in ameliyat sırasında Müslüm Gürses’in Ölüyorum Kederimden adlı şarkısını söylediği anlar ise pek çok sosyal medya hesabında paylaşıldı. Ameliyatın ardından kolunun güçlendiğini ve ağrılarının geçtiğini belirten Özen Özbek, yaklaşık 6 ay önce koro çalışmalarına katılıp şarkı söylemeye başladığını ve ameliyattan sonra sesini kaybedeceği endişesiyle son kez ameliyat masasında anı olması açısından şarkı söylediğini ifade etti. Ameliyat sonrası sesinde herhangi bir problem yaşamadığı için çok sevinçli olduğunu söyleyen Özbek, bu kez doktoruyla birlikte aynı şarkıyı seslendirdi.

“Şarkı söylemek bana enerji veriyor”

Yaşadığı süreci anlatan Özen Özbek, "10 gündür boyun ve sol kolumda şiddetli bir ağrı vardı. Doktor, boyun fıtığım nedeniyle ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Cumartesi ameliyat oldum, ertesi gün de hastaneden çıktım. Ameliyatım çok iyi geçti. Aslında ameliyata girerken moralimi de yüksek tuttum. Daha önce bu tip ameliyatların ses tellerinde hasar bırakabildiğini duymuştum. Bu yüzden ameliyatta şarkı söylemek istedim. O anları da kayıt altına aldık. Videom çok sayıda kişi tarafından izlenmiş. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Serenad Kültür ve Sanat Derneğinde 6 aydır koro çalışmalarına katılıyorum. Orada şarkı söylemek bana enerji veriyor. Ses tellerimi kaybedersem koroya katılamam diye endişe ettim. Bu yüzden şarkı söyledim ve görüntümün çekilmesini istedim. Çok şükür ses tellerimde sorun olmadı, ameliyattan çıktıktan sonra da şarkı söyledim. Şu anda çok iyiyim. Elim yarı felçli gibiydi ama şu an elime de güç geldi” dedi.

“Ekibe de moral oldu”

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Okan Korkmaz da “Özen Hanım bize geldiğinde sol kolunda şiddetli ağrı vardı ve o kolunda kısmi felç de tespit ettik. Kendisini ameliyat ettik. Hastamız ameliyata girdiğinde şarkı söylemeye başladı. Ne yaptığını sorduğumda ‘Anı olarak kalsın’ dedi. Sonra görüntüsünü çektik. Çok güzel şarkı söylüyordu. Bu, ekibe de moral oldu. Ameliyat çok güzel geçti. Hastaların morali yüksek olduğunda iyileşme süreleri de kısalıyor. Özen Hanım, ameliyatın 3. gününde ve şu an çok iyi. Felç durumu düzeldi, ağrısı düzeldi ve hala şarkı söylüyor. Görüntüler sonrası çok güzel tepkiler aldık. Onun morali, diğer hastalara da sirayet etti. Özen Hanım, ses tellerinde sorun olabileceği endişesi ile ameliyatta şarkı söylemiş. Ben bunu sonradan öğrendim. Teknoloji çok ilerledi. Bel ya da boyun fıtığı ameliyatlarına giren hastalarımız korkmasın. Elbette ameliyatların belli riskleri var ancak örneğin Özen Hanım ameliyat olmasaydı kolu tamamen felç olabilirdi” diye konuştu.

Ameliyat sonrası Op. Dr. Okan Korkmaz’a muayene olan Özen Özbek, doktoruyla şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

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