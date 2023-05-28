Ameliyat olan hasta oyunu kullanmaya ambulansla geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hasta yatağındaki vatandaşlar sandık başına ambulanslar ile gittiler. Kalp tedavisi gören 60 yaşındaki Musa Ateş, ambulans ile geldiği okulda oyunu kullandı.

Yatağa mahkum olan ve engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için ambulanslar yoğun mesai yaptı. Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından il genelinde birçok ambulans hasta ve engelli vatandaşlar için görevlendirildi. İstanbul’da kalp damar tedavisi gören ve yürümekte zorluk çeken Musa Ateş (60) de oy kullanmak için ambulansa bindirilerek, Beyciler İlkokulu’na getirildi.

Ambulanstan indirilen katlamalı sedyeye oturtulan Ateş, oy kullanacağı sandık 1. katta olunca okul içindeki asansör ile kata çıkartıldı. Oy kullanacağı sandığa getirilen Ateş, yine sağlık personelinin yardımıyla oy kabinine kadar getirildi. Oyunu kullanan Ateş, yine sedyeye bindirilerek, ambulansla evine götürüldü.

Musa Ateş oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bypass ameliyatı oldum. 14 Mayıs’ta oy kullanmaya gelemedim. Vücudumdaki yapay damarlar çıkarıldı. Şu an kılcal damarlarımdan ilaç tedavisi görüyorum. Ambulans ile oy vermeye getirme uygulaması çok iyi. Allah devletimizden razı olsun. 14 Mayıs’ta oy kullanmaya gelemediğim için çok üzülmüştüm” dedi.