banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Akar'dan terörle mücadele mesajı
Akar'dan terörle mücadele mesajı
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!

Amatör balıkçıların oltasına takılan orkinoslar kamerada

İzmir Urla’da orkinos avına çıkan amatör balıkçıların oltasına iki orkinosun takılması cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haberde İnsan 07.09.2021, 10:39
Amatör balıkçıların oltasına takılan orkinoslar kamerada

İzmir Urla’da orkinos avına çıkan amatör balıkçıların oltasına iki orkinosun takılması cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir Urla’da dalgıçlık ve amatör balıkçılık yapan Murat Yaman, Hasan Güler ve Cengiz Özer, av sezonunun açılmasının ardından tekne ile orkinos avına çıktı. 80’er kiloluk iki orkinosun üç amatör balıkçının oltasına takılma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Murat Yaman, “Balıkları tutarken epey zorlandık. Balıkların kilosu 80 kiloyu bulduğu için oltaya asılmamız gerekti. Üç kişi olmasaydık balıkları tekneye çıkaramazdık. Ağırlıkları bizi de denize doğru çekerdi” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0