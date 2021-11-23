Amasyalı Nadir öğretmen 41 yıldır aynı okulda görev yapıyor

Amasya’da yaşayan Beden Eğitimi Öğretmeni Nadir Karakaya, 41 yıl önce göreve başladığı okulda mesleğini ilk günkü tutkuyla sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çok sevdiği mesleği uğruna hukuk fakültesini tercih etmeyip attığı golleriyle dikkatlerini çektiği süper lig ekiplerinin transfer tekliflerini de “Önce öğretmenlik” sözleriyle geri çeviren 63 yaşındaki Karakaya, çalıştığı 12 Haziran Anadolu Lisesi’nde yıllar önce öğrencileri olan 5 öğretmenle de aynı çatıda görev yaptı. Biri emekli olan o öğrencileri ise otoritesiyle örnek aldıkları “Hocaların hocası” öğretmenlerini yaşayan efsane olarak görüyor. O öğrencilerden Coğrafya Öğretmeni Suna Duman, “Okula döndüğünde hiç değişmediğini gördüm. Çalışkanlığı, otoritesi hiç değişmemiş. Nadir hocanın benim de öğretmenim olduğunu duyan öğrencilerim bu duruma şaşırıyor” dedi.

Çok sevdiği mesleği beden eğitimi öğretmenliğinin sorumlulukları bulunduğunu belirten evli ve 2 çocuk babası Karakaya, “Göbekli, kilolu beden eğitimi öğretmenlerini kabul etmiyorum. O yüzden yediğime, içtiğime dikkat ederim. 40 yıl önceki kıyafetlerimi şu an dahi çok rahatlıkla giyebiliyorum” diye konuştu.

1973-1993 yılları arasında profesyonel futbol oynadığını ve kaptanlığını yaptığı Amasyaspor’da ortalama 20 gol ortalamasıyla oynayıp 4 defa 3. ligde gol kralı olduğunu hatırlatan Nadir Karakaya, “Gol kralı olduğum yıllarda 6 süper lig takımından transfer teklifi gelmişti. Ama nasip değilmiş” şeklinde konuştu.

30’dan fazla öğrencisinin kentte beden eğitimi öğretmenliği yaptığını anlatırken meslektaşlarına öğrencilerini kabiliyetlerine göre spor dallarına yönlendirmelerini tavsiye edip beden eğitimi öğretmenliğini rencide ettiğini düşündüğü ‘Badi Ekrem’ rolü nedeniyle eleştirdiği Hababam Sınıfı’nı muhtemel yeni çekimlerinde rol almayı düşünebileceğini vurgulayan Karakaya, “Düzeyli bir Hababam Sınıfı filmi için teklif gelirse düşünebilirim. Gerçek bir beden eğitimi öğretmeninin nasıl ders işleyip yaptığını orada gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun’un ziyaret edip 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladığı Karakaya, Amasya Gençlik Merkezi’nden bir araya geldiği üniversite öğrencileriyle de deneyimlerini paylaştı.