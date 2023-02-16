Amasyalı 110 madenci evine döndü: “Depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalıştık”

Amasya’nın Suluova ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgeye giderek yıkılan binaların enkazından canlar kurtaran 110 maden işçisi memleketlerine döndü. Çalıştıkları madenin önünde karşılanan kahraman madenciler enkaz altında yaşadıklarını anlatırken depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını söyledi.

“Devletimiz, milletimiz çok büyük”

Kendisini karşılayan çocuğuna sarılan madenci Hasan Kaplan, “Çok üzüldük. Çok ağladık. Ama az da olsa depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalıştık” dedi. Malatya ve Adıyaman’da bir kişiyi daha kurtarmak için uykusuz geceler geçirirken enkazda oyuncak bebeğine sarılmış şekilde cansız halde buldukları 4,5 yaşlarındaki çocuğu hiç unutmayacaklarını belirten maden mühendisi Kerim Kaya da, “O binada 20 kişiydik. Hepimiz de ağladık. Öyle bir acının tarifi yok. Allah bir daha göstermesin. Ayrıca orada şunu gördüm. Devletimiz çok büyük bir devlet. Milletimiz o kadar daha büyük millet. Allah bu millete, devlete zeval vermesin” diye konuştu. Arkadaşı Osman Çoban ise, “Anlatılmaz yaşanır derler ya. Orada gördüklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Boğazımız düğümleniyor. Arkadaşlarımızla canla, başla çalışarak bir yurttaşımıza umut olduysak, faydamız dokunduysa ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

Başkan Üçok: “Her birinden Allah razı olsun”

Fedakar çalışmalarını bizzat takip ettiği madencileri gururla karşılayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Böyle bir durumda Türk milletinin gönüllüsüyle, resmi kurumlardaki çalışanıyla, madencisiyle, itfaiyecisiyle, AFAD’ı ve tüm Türkiye olarak neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş oldular. Her birinden Allah razı olsun ifadelerini kullandı.

“Madencilerin en zor mesleği yaptığı orada bir kez daha kanıtlanmış oldu”

Madencilerin yaptığı iş gereği arama kurtarma faaliyetlerinde büyük tecrübe sahibi olduklarına değinen Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Anadolu Madencilik Şube Başkanı Cemil Güven de, “Arama-kurtarma dediğimiz işi biz meslek olarak yapıyoruz. Madencilerin en zor mesleği yaptığı orada bir kez daha kanıtlanmış oldu. Keşke bu acı olmasaydı, yürekler yanmasaydı” değerlendirmesinde bulundu. Madenciler yapılan duanın ardından evlerinin yolunu tuttu.