Amasya’da yüzlerce genç yardım kolilerini el ele taşıyor

Amasya’dan deprem bölgesine göndermek için toplanıp kolilere konulan yardım malzemeleri seferberlik başlatan yüzlerce gencin oluşturduğu koridorda el ele taşınıyor.

10 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından tüm yurt genelinde olduğu gibi Amasya’da da vatandaşlar harekete geçti. Arama-kurtarma ekipleri, gönüllüler ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Peşinden şehrin dört bir yanında toplanan yardım malzemelerinin Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının koordinesiyle deprem bölgelerine ulaştırılması için gayret gösterildi. Bu malzemelerin toplandığı merkezlerden Amasya Spor Salonunda ise gönüllü gençler büyük rol üstlendi. Giysi, ayakkabı, ısınma ve gıda malzemeleri yüzlerce gencin ellerinde ayrıştırılarak kolilere konuluyor. Ardından yan yana oluşturulan yardım koridorunda el üstünde taşınarak tırlara ve kamyonlara yükleniyor.

Geç saatlere kadar kolilerin ayrıştırılarak taşınmasında sorumluluk üstlenen gençlerden Umut Özen, “Tüm gençler bir araya gelerek deprem bölgesine yardım malzemelerini göndermeye çalışıyoruz” dedi. Buket Arslan da, “Herkes elinden ne geliyorsa destek sağlıyor” diye konuştu.

Yardımlaşmanın Türk-İslam kültürünün mayasında var olduğunu anlatan Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Selim Ergen, “Deprem Amasya’da olsaydı eminim ki, şu an deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana ve diğer şehirlerdeki gençlerde aynısını yapacaktı” şeklinde konuştu.

Gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Münir Coşkun, “Lise, üniversite gençliği hep burada. Sabahtan geç saatlere kadar gayret gösteriyorlar. Koliler elden ele dolaşıyor. Tırın nasıl yüklendiğini bile anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gönderilen malzemelerin deprem bölgesinde dağıtıldığı görüntüleri izlemeleriyle yorgunluklarını unuttuklarını aktaran AFAD gönüllüsü Şeyma Ayrancı ise ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyledi.