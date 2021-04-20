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Amasya’da toplu konut heyecanı

Amasya Suluova Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi(TOKİ) iş birliğinde Yeni Mahalle bölgesinde inşası tamamlanan 4. Etap TOKİ konutlarının hak sahiplerine teslimi başladı.

Haberde İnsan 20.04.2021, 14:51
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Amasya’da toplu konut heyecanı

Amasya Suluova Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi(TOKİ) iş birliğinde Yeni Mahalle bölgesinde inşası tamamlanan 4. Etap TOKİ konutlarının hak sahiplerine teslimi başladı.

Kaymakam Abdullah Şen ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel ile TOKİ konutlarında inceleme yaparak vatandaşlara anahtarını teslim eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, içindeki cami, ticari alan ve sosyal donatılar ile toplamda 309 toplu konutun pandemi kuralları nedeniyle 2 hafta boyunca her gün bir bloktaki hak sahiplerine konutlarının anahtar teslimi yapılacağını belirtti.

Bir projeyi daha tamamlamanın, hemşehrilerine verdikleri sözü yerine getirmenin huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Konut sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, evlerinde sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Devamını da getirmeyi arzu ediyoruz"

İlçede yaşayan vatandaşların konut talebini karşılama arzusu içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Üçok, "4. Etap TOKİ konutlarımız tamamlandı, konut sahiplerine anahtarlarını teslim ediliyor. TOKİ projelerimize yenilerini de eklemek istiyoruz. Suluova’daki konut piyasasına katkı sağlama ve alım gücü yeterli olmayan hemşehrilerimiz için inşallah çalışmalarımız devam edecek. Bir projemizi daha mutlu bir şekilde tamamladık ilçemize hayırlı olsun" dedi.
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