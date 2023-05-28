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Amasya’da gelinle damat oy kullanıp düğüne geçti
AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE ESRA İŞÇİHAN, METİN ZENGİN ÇİFTİ DÜĞÜNLERİNDEN ÖNCE OYLARINI KULLANDI. GELİNLİK VE DAMAT ELBİSESİYLE CUMHURİYET ORTAOKULUNA GELEN ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFT, EVRAKLARINI GÖREVLİ MEMURA TESLİM EDİP 1002 NO'LU SANDIKTA OYLARINI KULLANDILAR.
Haberde İnsan 28.05.2023, 13:22
Amasya’nın Suluova ilçesinde Esra İşçihan ve Metin Zengin çifti düğünlerinden önce oylarını kullandı.
Gelinlik ve damat elbisesiyle Cumhuriyet Ortaokuluna gelen çiçeği burnunda çift, evraklarını görevli memura teslim edip 1002 No’lu sandıkta oylarını kullandılar.
Görevlilerin mutluluklar dilediği çift, verdikleri oyun vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.