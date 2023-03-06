Amasya’da engellilerin Sakal-ı Şerif heyecanı

Amasya’da Berat Kandili dolayısıyla ziyarete açılan Sakalı Şerif’i gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Amasya Müftülüğü, Şirvanlı Camisi’nde engelli-cami buluşması düzenledi. Buluşmada Sakalı Şerif’in özel ziyaretçileri engelliler oldu. Engelli vatandaşlar sevinç gözyaşı döktü. Üstüne kat kat sarılan işli örtüler dualar ve salavatlar eşliğinde açılan Hazreti Muhammed’in (Sallallahü aleyhi ve sellem) Sakal-ı Şerif’i 7’den 70’e vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Geçirdiği kaza sonucu gözlerini kaybeden Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar, “Sakal-ı Şerif’i ziyaret etme fırsatı bulamamıştım. Gözlerimi kaybettikten sonra bugün kısmet oldu” dedi. Sevinç gözyaşı döken Arife Karataş da günümüze kadar gelen bu emanete dokunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Manevi açıdan çok değerli bir günü engellilerle birlikte yaşadıklarını anlatan Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz ise “Gönüller bugünün manevi havasıyla beraber tamir, imar olmuş oldu. Onların gönüllerindeki, yüreklerindeki gözlerindeki sevinci bizde paylaşmış olduk” diye konuştu. Ayvaz, tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

Konuşmaların işaret diliyle de aktarıldığı program yapılan dua ve ilahilerin okunmasının ardından sona erdi.