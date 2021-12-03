Amasya Belediyesi çalışanlarından “Sevgi varsa engel yoktur” klibi

Amasya Belediyesi çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçip hazırlanan özel klipte işaret diliyle farkındalık mesajları verdiler.

“Sevgi varsa engel yoktur” temalı klipte fen işleri, temizlik, itfaiye, zabıta ekipleri ve diğer birimlerin yanı sıra belediyede çalışan engelli personel de hayallerin engel tanımayacağına dikkat çektiler.

Tarihi kentin güzelliklerinin de yansıtıldığı klibin son bölümünde ekrana gelen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da her zaman yanlarında olduklarını belirttiği engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.