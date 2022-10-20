Amasra’da 41 maden şehidi için Kur’an-ı Kerim okundu

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden kazasında hayatını kaybeden maden işçileri için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Serif okutuldu.

Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 41 madenci için Amasra Kaymakamlığı ve Amasra Muhtarlar Derneği tarafından ilçe merkezinde yer alan Ulu Camii’nde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Serif okundu. Anma programına Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İl Müdürü Ahmet Yıldız, ölen madenci yakınları, maden işçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazına müteakip düzenlenen programda şehit yakınları, maden işçileri ve vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Program şehit madenciler için edilen dualarla sona erdi. Programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.