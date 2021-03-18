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Alzheimer’a savaş açtı, 81 yaşında 6. üniversitesini okuyor

Babasını Alzheimer nedeniyle kaybeden 81 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Deniz, Alzheimer olmamak için tam 5 üniversite bitirdi, 6. üniversitesini ise okuyor.

Haberde İnsan 18.03.2021, 09:37
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Alzheimer’a savaş açtı, 81 yaşında 6. üniversitesini okuyor

Babasını Alzheimer nedeniyle kaybeden 81 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Deniz, Alzheimer olmamak için tam 5 üniversite bitirdi, 6. üniversitesini ise okuyor.

İzmir’de yaşayan 81 yaşındaki emekli komando astsubay Mehmet Deniz, okuma aşkıyla dikkat çekiyor. Babasını Alzheimer nedeniyle kaybeden Deniz, emekli olduktan sonra kendi deyişi ile boşluğa düştü. Babası gibi Alzheimer olmamak için üniversite okumaya karar veren Deniz, açıköğretim fakültesinde büro yönetimi, iktisat, işletme, Türk dili ve edebiyatı ve adalet bölümlerinden diploma aldı. Deniz, 6. üniversitesini ise acil durum ve afet yönetimi bölümünde tamamlayacak.

“Okumak bana iyi geliyor”

Uzun yıllar komando astsubay olarak görev yapan, ardından da Moskova’da büyükelçilikte çalışan Deniz, aynı zamanda Rusça, İngilizce ve Almanca biliyor. Okuduğu üniversitelerin yanı sıra gittiği kurslardan yüzlerce sertifikası bulunan Deniz, “Emekli olduktan sonra boşluğa düştüm. Çocuklarım, torunlarım üniversiteye gitti. ‘Onlar yapıyor da, ben neden yapamayayım?’ dedim. Ben de denemek istedim. İlk olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Büro Yönetimi Bölümüne girdim. Orada 2 yıl okuduktan sonra işletme fakültesinde 4 yıllık işletme bölümünü okudum. Daha sonra iktisat fakültesine girdim ve 4 yıllık iktisat bölümünde öğrenim gördüm. Baktım ki okumak bana iyi geliyor, devam etmek istedim. Türk dili ve edebiyatı bölümüne girmek istedim ama bunun için sınava girmem gerekiyordu. Ben de sınava girip kazandım. Ben Rusça, Almanca ve İngilizce biliyorum ama Osmanlıca bilmiyordum. Osmanlıcayı da öğrenmek için bu bölümü okudum. Bu okulu bitirdikten sonra okumaya ara verdim ama vücudumda ağrılar başladı. Anladım ki, okulu bıraktığım için ağrılarım başlamış. Bu sefer de hukuk bölümü adalet programında 2 yıl eğitim gördüm. Deprem bölgesinde yaşıyoruz, aynı zamanda AFAD gönüllüsüyüm. Son olarak da 2 yıllık acil durum ve afet yönetimi bölümünü okumaya başladım. Yani 5 üniversite mezunuyum, 6.’sını da okuyorum” ifadelerini kullandı.

“Alzheimer olmaktan korkuyorum”

Hayatının hep macerayla geçtiğini, okumanın da onun için bir macera olduğunu söyleyen Deniz, şöyle konuştu: “Öğrenmenin yaşı olsa bunları okumazdım. Bu benim yaşam tarzım oldu. Ne kadar çok üniversite bitirirsem kafamı o kadar sağlam tutuyorum. Ben Alzheimer olmaktan korkuyorum. Kafamı devamlı meşgul tutuyorum. Bu arada da üniversiteler bitiyor. Babam Alzheimer nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalık genetik olarak bana da geçebilir. Bu yüzden korktum ve beynimi sağlam tutup Alzheimer olmamaya çalışıyorum.”

"Teknolojiyi de öğrendim"

5 diplomanın yetmediğini, 6. diplomayı da alacağını söyleyen Deniz, “İçimden bir ses bana ’daha fazla oku’ diyor. Çocuklar gibi ders çalışıyorum. Öğrenciler gelip ‘amca biz yapamıyoruz, sen nasıl yapıyorsun?’ diyorlar. Onlarla sınava giriyorum. Farkımız yok. Arkadaşlarıma ‘kahvede oyun oynamayın, gelin okuyun’ diyorum ama onlar korkuyor. ‘Biz senin gibi yapamayız’ diyorlar. İki arkadaşımı Açık Öğretim Fakültesine yazdırdım, üniversite bitirttim ama çoğu bana ayak uyduramıyor. Benim arkadaşlarımın çoğu genç. Teknolojiyi de öğrendim. Pandemi döneminde sınavlara da bilgisayarla girdim. Evimdeki odamda dersimi çalışıyorum. Odama kimse giremiyor” sözlerine yer verdi.

Hedef, yüksek lisans ve doktora

Çevresindeki insanların olumlu tepkiler verdiğini ifade eden Deniz, “Çocuklarım ve torunlarım bana hayran kalıyor. Torunlarım ‘dede nasıl yapıyorsun?’ diyorlar. Onlar birkaç kez sınıfta kaldı ama benim alttan dersim yok. Hedefim, Türk dili ve edebiyatı bölümünden yüksek lisans yapmak. Onun ardından da doktora yapmayı düşünüyorum” dedi.
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