Altyapıda yatırımlar hız kesmeyecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesi 2 milyar 59 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Bütçede bu yıl da aslan payı yatırımlara ayrılırken, Bursa’nın güçlü bir altyapı ile geleceğe hazırlanması yönündeki çalışmalar hız kesmeden sürecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Kasım ayı toplantısı üçüncü oturumu öncesinde gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu’nda, BUSKİ’nin 2022 yılı bütçesi 2 milyar 59 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Bütçede bu yıl da aslan payı yatırımlara ayrıldı. Bütçedeki en büyük artış, yüzde 193 ile yatırım giderlerinde gerçekleşti. Yine bütçede; İlbank yatırımlarında yüzde 476, öz kaynakla yatırımda yüzde 151 ve dış kredili yatırımlarda ise yüzde 169’luk oranlarda artış yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “BUSKİ, su ve kanalizasyon idareleri arasında bugüne kadar sunduğu hizmetler ve yaptığı yatırımlarla örnek bir kurum. Bursa’mızın büyüyen yapısıyla ihtiyaçlarına en hızlı şekilde karşılık veren ve projelerini de bu anlayışla sürdüren bir kurum. Büyükşehir belediye başkanı olarak meclis üyeleri huzurunda, yapılan güzel çalışmalar ve hizmetler için BUSKİ bürokratlarına bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. 2022 yılı yatırım yılı olacak. Yeni bütçenin Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş’ın konuşması, meclis üyelerine yapılan bütçe sunumu ve meclis üyelerinden gelen soruların cevaplanması sonrasında, BUSKİ’nin 2022 yılı bütçesi oylamaya sunuldu. Oylama sonrası kurumun gider bütçesi 2 milyar 59 milyon 500 bin lira, gelir bütçesi ise 1 milyar 700 milyon lira olarak oy çokluğu ile kabul edildi.