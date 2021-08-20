Altındağ’da engelli bireylere mozaik terapisi

Altındağ’da engelli bireyler, mozaik kursu ile engelleri aşıyor. Karapürçek-1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde açılan mozaik kursuna engelli bireyler büyük ilgi gösteriyor.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde açılan kurslar toplumun hemen her kesiminden katılımcıların hayatlarını değiştiriyor. Engelli bireyler için açılan mozaik kursu da, engelli bireylerin hayatında yepyeni bir pencere açıyor. Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan mozaik kursunda, otizmli ya da çeşitli mental engelleri bulunan özel bireyler eğitim alıyor. Kursiyerler mozaik sanatını yakından tanıyarak, yapımını öğreniyorlar.

“Başarmanın ve üretmenin önünde engel yok”

Özel bireylerin kendilerini geliştirmesi konularına çok önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Mozaik kursunu bu nedenlerle açtık. Bu kurs özel bireylerin eğitim ve rehabilitasyonu için büyük önem taşıyor. Bu kurs ile engelli arkadaşlarımızın aktif ve üretken birer birey olarak toplumun içinde yerlerini almalarını amaçlıyor, ayrıca başarmanın ve üretmenin önünde hiçbir engelin olmadığını herkese göstermek istiyoruz“ dedi.