Altındağ Belediye Başkanı Balcı, ‘Şehir ve Medeniyet Kongresi’ne katıldı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Bem-Bir-Sen tarafından düzenlenen ‘Şehir ve Medeniyet Kongresi’ne katıldı. Kongrede sunum yapan Başkan Balcı Altındağ’daki çalışmaları anlattı.

Açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurul Başkanvekili Şükrü Karatepe tarafından gerçekleştirilen ‘Şehir ve Medeniyet Kongresi’ne Altındağ Belediyesi damga vurdu. Çok sayıda akademisyen ve bürokratın da yer aldığı kongrenin aktör özel oturumuna Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile konuşmacı olarak katılan Başkan Asım Balcı, katılımcılara Altındağ’ı anlattı.

Balcı’ya plaket takdim edildi

Katılımcılara Altındağ’da gençlere yönelik yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Balcı, “Altındağ özellikle spor yatırımları alanında altın çağını yaşıyor. 19 yeni spor merkezi ile Altındağ, Ankara’da sporun da kalbi oldu. Gençler ve çocuklar bizim hep önceliğimiz oldu. Onlara yönelik yaptığımız kütüphaneler ve çeşitli yatırımlarla geleceğe daha emin adımlarla hazırlanmasını sağlıyoruz. Kısa sürede hayata geçirdiğimiz projelerle artık “Çocukların ve gençlerin belediyesi” olarak da anılmaya başladık. Bu bizim için çok sevindirici.” ifadelerini kullandı.

Sunumun sonunda, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Başkan Balcı’ya plaket takdim etti.