Altın ödüllü 2.5 kilo döner yarışmasının kazananı yok

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde hizmet veren bir döner firması, müşterilerine özel bir kampanya başlatarak 2.5 kilogram et döner yiyene gram altına vereceklerini duyurdu. Deneyen vatandaşlara rağmen henüz gram altını kazanabilen olmadı.

Kapaklı’da hizmet veren bir döner firması, ilgi çeken bir kampanya başlattı. 2.5 kilogram et döner yiyen kişiye gram altın hediye edeceğini duyuran firma, talep patlaması yaşadı. Yarışmaya göre 2.5 kilogram et döner yiyebilenlere gram altın verilirken, başaramayan yarışmacılar ise yiyebildikleri dönerin parasını ödeyecek.

Gram altın sahibini bekliyor

Kampanyayı duyan meraklı vatandaşlar, işletmeye akın etti. Yarışmacılar genelde 600 gram ile 1 kilo bandında pes ederken, gram altın sahipsiz kaldı. İşletmeci Hasan Kabak, “Dönerimiz buradaki vatandaşlar tarafından beğeniliyordu. Biz de daha fazla insanın tatması ve ödül kazanması için böyle bir kampanya başlattık. Bugün bir kardeşimiz denedi ancak 600 gram et yiyebildi. 2.5 kilo gerçekten ciddi bir miktar ancak vatandaşlar arayarak kampanyayı soruyor. Denemek isteyen bol” dedi.