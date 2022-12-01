"Altın bilezikli" kızlar

Ceren Avcıoğlu, Fatoş Limon ve Banu Sakarya, Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında okuyan üç kız öğrenci olarak dikkat çekiyor. “Bu meslek erkek işi” laflarına inat eğitimlerini sürdüren öğrenciler, “Bize ‘yapamazsın’ diyenlerin hepsi yanıldı” diyor.

Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında erkek öğrencilerin arasında sadece üç kız öğrenci bulunuyor. “Erkek egemen sektöre” eleman ihtiyacını karşılayan okulda hünerli ellerini çalıştıran kız öğrenciler; lastik söküp takıyor, yağ boşaltıyor, arabaların bakımını yapıyor. Elektrikli araç konusunda da eğitim alan kız öğrenciler, “erkek işi” söylemlerine inat hem teorik hem de pratik olarak geleceğe hazırlanıyor.

“TOGG’da çalışmak isterim”

12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ceren Avcıoğlu, “Bu sektör benim çocukluk hayalimdi. Arabaları çok seviyorum. Haberlerde kadın tamircileri gördüğümde onlar gibi olmak istiyordum. Bu bölümü seçmeyi ben istedim. Çevremde ‘Sen kızsın, yapamazsın. Bu erkek işi’ diyenler oldu ama bu bölümü seçtikten sonra hepsi yanıldı. Şimdi beni destekliyorlar. Okulda arabaların bakımını yapıyorum, yağını değiştiriyorum. Bazen buji söküyorum. Aslında pek çok işi yapabiliyorum. Elektrikli araç üzerine dersler de görüyoruz. İleride TOGG’da çalışmak isterim” dedi.

“Yapamayacağımı düşünenler var”

Fatoş Limon isimli öğrenci de, “Ben aslında bu bölümde başarılı olabilir miyim diye tedirgindim ama bölümü seçince gerçekten yapabildiğimi gördüm. Okulda motor dağıtıp topluyoruz. Lastik söküp takıyoruz, bakım yapıyoruz. Çevremde ‘Sen kızsın, nasıl yapacaksın?’ diyen çoktu ama bence meslekleri kadın veya erkek işi diye ayırmak çok saçma. Çünkü kadınların her işi başarabileceğine eminim. Şimdi öyle söyleyenler beni görünce şaşırıyor ve ‘Gerçekten de yapabilirmişsin’ diyor ama hala yapamayacağımı düşünenler de var. Bu bölümü okumak isteyen kız öğrenciler, etrafındaki olumsuz düşüncelerden etkilenmesin. Kendi hedeflerinde ilerlesinler” diye konuştu.

“Bana destek çıktılar”

Banu Sakarya ise diğer iki öğrencinin tersine çevresinden herhangi olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadığını belirterek şunları söyledi: “Okulda lastik söküp takıyorum, araba indirip kaldırıyorum, yağ boşaltımı yapıyorum. Bu okula başlarken hiç farklı bir tepki ile karşılaşmadım. Herkes bana destek çıktı. Çocukluğumdan bu yana otomotiv sektöründe çalışmak istiyorum. İleride kendime ait bir servis açmak istiyorum."

“Kız öğrencilerine tavsiye ediyoruz”

Bölümü zaman zaman kız öğrencilerin tercih ettiğini ifade eden okul müdürü Zülküf Yıldız, “Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında sadece üç kız öğrencimiz var. Bölümümüzü zaman zaman kız öğrenciler tercih ediyor. Mezun olduktan sonra da çok başarılı oluyorlar. Bu bölümde hem erkek hem de kız öğrencilerimiz güzel bir eğitim alıyor. Kız öğrencilerimize bu bölümü tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“Kabiliyetliler”

Bölümün alan şefi Hasan Arslan da bölümü daha çok erkek öğrenciler tercih ettiğini ancak günümüzde otomotiv sektörünün dijitalleşmesiyle kız öğrencilerin de bu alana rağbet etmeye başladığını söyledi. Arslan, “Sınıfımızdaki üç kız öğrencimiz de bu mesleği yapabilecek kabiliyete sahip. Sanayide, işletmelerde, servislerde rahatlıkla çalışabilecek öğrencilerimiz. Kız öğrencilerimizin varlığı bizim için de güzel, sanayi ortamı için de güzel. Sanayi ortamının erkek ağırlıklı olduğunu düşünürsek kız öğrencilerimizin oraya adapte olmasıyla birlikte oradaki genel davranışın da değişeceğini düşünüyoruz. Bu işe ilgisi olan tüm kız öğrencilerimizi alanımızda eğitim almaya bekliyoruz” dedi.

“Kız öğrenciler daha meraklı”

Atölye şefi Nurullah Atıcı ise “Her zaman söylenen klasik bir söz vardır; mesleğin kadını ve erkeği olmaz. Ben üç kız öğrencimle çalışmaktan mutluyum. Ellerini kullanma becerileri çok gelişmiş. Erkeklerden başarılı oldukları birçok yön var. İleride çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Onlar aslında ilk kız öğrencilerimiz değil. Okul kurulduğundan beri birçok kız öğrenci yetiştirdik. Bunların içerisinde sektörde iyi yere gelmiş ve aranılan eleman olan birçok kız öğrencimiz var. Önümüzdeki süreçte elektrikli otomobiller iyice yaygınlaşacak. Klasik otomobiller terk edilecek. Atölyemizde bulunan elektrikli otomobil üzerinde de öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Kız öğrencilerimiz erkek öğrencilere göre daha meraklı. Bu da bizi mutlu ediyor. Elektrikli otomobil fabrikalarında çok kısa sürede iş bulacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.