Alparslan Kuytul kimdir?

30 Ocak 2018'de gözaltına alınan Kuytul 8 Şubat 2018'de tutuklandı. "Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davanın yanı sıra Temmuz 2018'de "terör örgütlerine destek vermek" suçundan hakkında bir dava daha açıldı. 5 Aralık 2019'da tahliye edildi. Yargılandığı davada üç yıl sonra karar çıktı ve 3 Kasım 2020 tarihinde beraat etti.