banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!

Almanya’dan bisikletle Hiroşima’ya uzanan hayat hikayesi

Almanya’nın Dresden kentinden, Japonya’nın Hiroşima kentine ’Barış ve uluslararası anlayış’ için bisikletiyle yola çıkan Frank Zonk, 18 ayda 3 bin kilometre yol kat ederek Denizli’ye geldi. Gittiği her kenti fotoğraflayıp internet sitesine kaydeden Zonk, 6 Ağustos 2025’te Hiroşima’da olmayı hedefliyor.

Haberde İnsan 07.03.2022, 10:37
Almanya’dan bisikletle Hiroşima’ya uzanan hayat hikayesi

Almanya’nın Dresden kentinden, Japonya’nın Hiroşima kentine ’Barış ve uluslararası anlayış’ için bisikletiyle yola çıkan Frank Zonk, 18 ayda 3 bin kilometre yol kat ederek Denizli’ye geldi. Gittiği her kenti fotoğraflayıp internet sitesine kaydeden Zonk, 6 Ağustos 2025’te Hiroşima’da olmayı hedefliyor.

Almanya’da yaşayan ve 1999 yıllında geçirdiği trafik kazasının ardından hayatı değişen 46 yaşındaki Frank Zonk, hayali olan turu gerçekleştirmek için Dresden’e yapılan hava saldırıları sırasında yıkılan Frauenkirche Kilisesi’nden, dünya tarihine nükleer saldırıya maruz kalan ilk şehir olarak geçen Japonya’nın Hiroşima şehrine ‘barış ve uluslararası anlayış için’ bisikletle gitme kararı aldı. Bisikletinin bakımlarını yaparak bölmeler oluşturan Zonk, elektrik ihtiyacını karşılamak için panel yerleştirdi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra ailesi ve yakınlarıyla vedalaşan Zonk, Ağustos 2020 tarihinde kiliseden bisikletiyle yola çıktı. Geceleri gittiği şehirde konaklayarak her gün pedal çeviren Zonk, açtığı internet sitesine ise gittiği yerleri fotoğraflayıp belgelemeye başladı. Çeşitli kültürler gören ve yollarda ise bir sürü olumsuz durumlarla da karşılaşmasına rağmen pes etmeyen Zonk, Türkiye’ye 1 sene içerisinde giriş yaptı.

18 ayda Denizli’ye geldi

Türkiye’ye girdikten sonra İstanbul’u ziyaret etmek için pedal çevirmeye devam eden Zonk, burada bir süre vakit geçirip Karadeniz taraflarını gezdikten sonra Ayvalık ve İzmir’e gitti. Bir an olsa bile hayalinden vazgeçmeyerek seyahatini devam ettiren Zonk, yaklaşık 18 ayda 3 bin kilometre yol kat ederek Denizli’ye geldi. Burada tarihi ve turistik beldeleri ziyaret eden Zonk, ardından yolculuğuna devam ederek 6 Ağustos 2025’te olmayı hedeflediği Hiroşima için pedal basmaya devam etti. Dünyaya örnek olmak için yaptığı bu çalışma ile dikkat çeken Zonk, ‘hayatını düşleme, rüyanı yaşa’ sloganı ile yollarda olmaya devam edeceğini söyledi.

“Bir barış aktivisti olarak nükleer enerji kullanımına karşıyım”

İstedikten sonra her şeyin yapılabileceğini ve hayalinin Hiroşima’da pedal çevirmek olduğunu belirten Zonk, “Dresden’den Hiroşima’ya barış ve uluslararası anlayış için gidiyorum. Dresden’de 2020 Ağustos’ta başladım. Şu anda Türkiye’deyim. İstanbul’da, Karadeniz’de bulundum. Ayvalık, İzmir’e gittim. Şimdi Antalya yolundayız. Barış için Dresden’den Hiroşma’ya gidiyorum. 6 Ağustos 2025’te Hiroşima’ya ulaşacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Frank Zonk’un hayat hikayesi: 1 yıl komada kaldı

1976 yılında Almanya’nın Würzburg kentinde doğan Frank Zonk, 1999 yılında alkolden kaynaklı yaşadığı trafik kazazında sürücü arkadaşını kaybetti, kendisi ise diğer arkadaşlarıyla beraber ağır yaralandı. 1 sene komada kalarak hayata tutunmaya çalışan Zonk, belli bir süre kaybettiği hafızasının yerine gelmesiyle tekrar toparlanmaya başladı. Alkolü bıraktıktan sonra evlenip boşanan Zonk, hayali olan turu gerçekleştirmek için uzun yolculuğuna başladı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18