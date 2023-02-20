Almanya’da yaşayan Türk hemşireler yardım için Hatay’a koştu

Almanya’da yaşayan Türk Asıllı hemşireler, Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyor. Her sene Türkiye’ye yardıma gelen Alman vatandaş ise, bu sefer deprem bölgesine yardıma koşarak Türk halkının yanında olmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Almanya’da yaşayan bir grup Türk asıllı hemşire, sosyal medya üzerinden organize olarak yardımda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. Depremin yoğun olarak hissedildiği Hatay’a geçen grup, burada depremzedelere gönüllü olarak hemşire hizmeti vererek onların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Köylere giderek depremzedelere pansuman yapıyorlar

Depremi duydukları andan itibaren memleketlerinin kendilerine ihtiyaç duyduğunu hissetmeleri ile birlikte sosyal medya üzerinden haberleşerek organize olduklarını dile getiren hemşireler Demet Akdeniz ve Oktay Ulus, gerek tıbbi ihtiyaçlar gerekse temel gıda ihtiyaçları açısından her şeyi alarak Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Hatay’da çeşitli köylere giderek yaralanan vatandaşların pansumanlarını yaptıklarını söyleyen Akdeniz ve Ulus, aynı zamanda buradaki depremzedelere erzak yardımında da bulunduklarını dile getirdi.

Her sene tatil için geldiği Türkiye’ye bu sefer gönüllü olarak geldi

Her sene Türkiye’ye tatil yapmaya geldiğini geldiğini söyleyen Simone Sroka, böyle bir durum ile karşılaştığı için oldukça üzüntülü olduğunu söyledi. Deprem felaketini duyar duymaz Türkiye’ye gönüllü olarak yardıma gitmek için hazırlandığını söyleyen Simone Sroka, her ne kadar onlar istemese de çocuklarına Türkiye’ye yardıma gitmesi gerektiğini söyleyerek yola koyuldu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

6 gün boyunca Hatay’da depremzedelere elinden gelen bütün yardımı yapan Sroka, ülkesine dönme vakti geldiğinde ise gözyaşlarını tutamadı. Birbirilerini tanımadan büyük bir aile olduklarını söyleyen Sroka, hep birlikte ayağa kalkılacağını dile getirdi. Simone Sroka, Hatay’da gerçekleştirdiği yardım faaliyetini tamamlamasının ardından Türk polisi tarafından havaalanına götürüldü.