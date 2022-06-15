Almanya’da kundaklanan evde ailesinden 5 kişiyi kaybeden ‘Mevlüde ana’ için kitap hazırlandı

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde evi ırkçı saldırganlar tarafından kundaklanan Mevlüde Genç için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle “Bilge Ana Mevlüde Genç” isimli bir kitap hazırlandı.

Almanya’nın Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993 tarihinde ırkçı bir grup tarafından Genç Ailesi’nin yaşadığı ev kundaklanmış ve aileden 5 kişi yaşamını yitirmişti. Yangında iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç ise yaşanan facia karşısında itidalli mesajlar verdiği için birçok ödüle layık görüldü. İki toplumu birbirine yakınlaştıran söylemlerde bulunan Mevlüde Genç’in yaklaşımı, Almanya’da ırkçılığa karşı verilen mücadelede sembol oldu.

Belgeselden kitaba “Bilge Ana Mevlüde Genç”

Yönetmen Sevinç Yeşiltaş tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Mevlüde anayı anlatan ve “Bilge Ana Mevlüde Genç” adını taşıyan bir belgesel çekildi. YTB destekleriyle de söz konusu belgeselde yer alan röportajların deşifrelerinden bir prestij kitap hazırlandı. Mevlüde Genç’in hayatını, aldığı ödülleri ve vasiyetini farklı görseller eşliğinde içeren prestij kitap, Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak okuyucuya sunuldu.

Sekiz bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde Almanya’da gazetecilik yapan Ali Kılıçarslan tarafından hazırlanan Mevlüde ananın hayatı, hayat felsefesi ve vasiyeti yer alıyor. Diğer bölümler ise sırasıyla Prof. Dr. Uğur Tekin, Onur Öymen, Tayfun Keltek, Şefik Kantar, Kemal Genç, Özlem Genç ve Mevlüde Genç ile yapılan röportajları içeriyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sunuş yazısının da yer aldığı 183 sayfalık kitapta Solingen faciası, Genç Ailesi ve röportajlara ait pek çok fotoğraf da mevcut. Belgesel ve prestij kitabın gala ve lansman programı ise 17 Haziran tarihinde Köln’de CINEDOM Sinema Salonu’nda gerçekleştirilecek.