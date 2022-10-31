Almanya’da hizmet veren Türk teşkilatı heyeti ‘Diyarbakır anneleriyle’ bir araya geldi

Almanya UID Ruhr Bölge Teşkilatı Başkanı Dursun Baş ve beraberindeki 40 kişilik heyet, bin 155 gündür evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eyleminde bulunan ailelerle bir araya geldi.

3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi bin 155’inci gününde devam ediyor. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Ruhr Bölge Teşkilatı Başkanı Dursun Baş ve beraberindeki 40 kişilik heyet, ailelerle bir araya gelerek ziyarette bulundu.

Heyet adına konuşan UID Ruhr Bölge Teşkilatı Başkanı Dursun Baş, ailelerin bin 155 gündür çadırda olduklarını hatırlatarak, kavuşanlar ve kaybedilenlerin olduğunu söyledi. Baş, “Kaybedenlerin acısını paylaşıyoruz. Bekleyenlere de inşallah Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip eder. Biz Almanya’dan geldik. Dünyanın dört bir yanında teşkilatlarımız var. Bütün kardeşlerimizin duaları, selamları sizinle. Burada bizimde elimizden maddi olarak bir şey gelmese de manevi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Çadırda hazır bulunanlar, daha sonra hayatını kaybedenler için Fatiha okuyarak alandan ayrıldı.