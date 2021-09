Almanya'dan Türkiye'ye 2 bin 250 kilometre koşan Çılgın Türk: 'Mutlu ve gururluyum'

Almanya'da yaşayan 28 yaşındaki Savaş Çoban isimli Türk, 45 gün önce zorlu bir yolculuğa başladı. Çoban'ın hedefi anavatanı olan Türkiye'ye ve çok sevdiği İstanbul'a ulaşmaktı. Almanya'nın Münih kentinden yola çıkan Savaş Çoban tam 45 gün boyunca neredeyse hiç durmadan koştu. Yalnızca yeme içme ve uyku gibi ihtiyaçları için mola veren Çoban, yağmur çamur demeden yoluna devam etti.

Yolculuğunda Türkiye dahil 9 ülkeyi dolaşan Çoban'ın son durağı ise İstanbul oldu. Bir buçuk ay önce başladığı koşuyu İstanbul'da noktalayan çılgın Türk son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Çoban, koşarken sosyal medya hesabındaki takipçilerinden Afrika'daki yardıma muhtaç insanlar için bağış topladığını ve bu paralarla su kuyuları açtırmak istediğini ifade etti.

“Beni Afganistanlı, kaçak sananlar oldu”

2 bin 250 kilometre boyunca koştuğunu ve koşarken ilginç olaylar da yaşadığını söyleyen Savaş Çoban, “Yolculuğuma Münih'te, Almanya'da başladım. Türkiye dahil 9 ülke dolaştım. 2 bin 250 kilometre boyunca koştum. Koştuğum bütün ülkelerde beni kaçak sandılar, Afganistan'dan geldiğimi düşündüler. Turist olduğumu bilmiyorlardı. Kimse Türkiye'ye koştuğuma inanamıyordu ama ben inandım. Kendi sınırımı geçmeyi çok seviyorum, sevdiğim bir şey. Her gün savaşmayı seviyorum. Ben küçüklüğümden beri koşarım. Her gün koşmam benim için çok önemliydi. Her gün en az bir maraton koştum. Bu benim için, sporcu olarak çok önemli bir şeydi” dedi.

“45 gün boyunca İstanbul'u düşünerek koştum”

Yolcuğunda kendisini en çok motive eden şeyin İstanbul'u düşünmek olduğunu belirten Çoban, “Belki Türkiye'de değil, Almanya'da yaşıyorum ama Türk'üm. İstanbul çok güzel bir şehir. Bunun için İstanbul'u seçtim. 45 gün boyunca şu anı düşünerek koştum. Zorlanırken, koşarken hep düşündüm. Şimdi ne söyleyeceğimi bilmiyorum, çok farklı bir his. Çok alıştım. 45 gün boyunca her gün başka bir yerde uyandım ve sadece koştum. Şimdi ise sonuna vardığıma inanamıyorum. Çok mutluyum, gururluyum” diye konuştu.

“Bağışlarla Afrika'da su kuyuları açtıracağım”

Yolculuğu esnasında sosyal medya takipçilerinden Afrika'daki insanlar için bağış topladığını dile getiren Çoban, “Geçen sene bisikletle Münih'ten 'İspanya Sevilla'ya gittim. Orada dağlarda 47 derecede susuz kaldım. Orada suyun ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Bunun için koşarken sosyal medyada bağış topladım. 45 gün boyunca İstanbul'a gelirken koşuyu sosyal medyada paylaştım ve Afrika'da su kuyuları açmak için bağış topladım. Yaklaşık 4 bin Euro toplandı. Almanya'ya döndükten sonra Afrika'ya gitmeyi düşünüyorum. Orada su kuyuları yapmak istiyorum. Afrika'daki insanların susuz kalmaması adına takipçilerimden su kuyuları açmak için bağış bekliyorum. Bu yaptığım herkese motivasyon kaynağı olsun istiyorum. Bunu herkese gösterdim. İnsan isterse her şeyi yapabilir” ifadelerini kulandı.