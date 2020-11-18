Almanya'da bir gurbetçi aileden, dünyanın umudu olan aşıya...

Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucu ortağı olan Prof. Dr. Uğur Şahin, eşi Özlem Türeci ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısıyla dünyaya umut oldu.

Özellikle kanser alanında yaptığı çalışmalarla Almanya'nın ilk 100 zengini arasına giren çiftin kurduğu Biontech şirketi, Amerikalı Pfizer ile işbirliği yaparak koronavirüs aşısını bulan ilk kuruluşlardan biri oldu. Türk çiftin başarısı ülkemizde de büyük ilgi gördü.

Prof. Dr. Şahin'in ailesinin ülkeye ilk göç ettiği yıllarda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.





KUCAKTAKİ KARDEŞ DİŞ HEKİMİ, ÇORABI YIRTIK KARDEŞ MODACI OLDU

Henüz 4 yaşındayken Hatay'ın İskenderun ilçesinden Almanya'ya göç eden Şahin'in ailesi ile birlikte çektirdiği fotoğrafta kardeşinin çorabındaki delik dikkat çekti.

Çorabı yırtık olan kardeş Şahin'in ise şimdilerde modacılık yaptığı öğrenildi.

ZENGİNLİĞİ DEĞİL BİLİMİ ÖNEMSİYORLAR

Onlar, Almanya’nın en zengin 93’üncü çifti. Kurucusu oldukları BioNTech’in pazar değeri bugün 21 milyar doları aştı. Ancak ofislerine yakın mütevazi bir apartman dairesinde 14 yaşındaki kızları ile birlikte yaşayan Türeci-Şahin çifti, işe bisikletle gidip geliyor. Hayatlarını bilime adayan ikili, banka hesaplarındaki bol sıfırlara rağmen bir otomobil sahibi olmaya dahi gerek görmüyor.