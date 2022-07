Alman vatandaşı Katerina Zonguldak’ta Müslüman oldu

Almanya’nın Münih şehrinde bir hastanede hemşire olan Katerina Panic, İlker Seven ile tanıştıktan sonra tatil için Zonguldak’ın Alaplı ilçesine geldi. Yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonunda Müslüman olmaya karar veren Panic, durumu erkek arkadaşına bildirdi. Daha sonra 32 yaşındaki kadın İlçe Müftülüğü’ne başvurarak, dilekçe verdi. İlçe Müftü vekili Mehmet Şen’in huzurunda kelime-i şehadet getiren Panic, Müslüman olurken yapılan ihtida merasiminden sonra Dila Seven ismini aldı. İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi veren İlçe Müftüsü Şen, Seven’e Kuran-ı Kerim hediye etti.

Çok uzun süredir Müslüman olmak istediğini belirten Dila Seven, "Bu kararı kendim verdim. Bir yıldan beri de araştırıyordum. İslamiyet’i isteyerek seçtim ve çok mutluyum. Çünkü İslam çok güzel bir din. Kelime-i şehadet getirdikten sonra üzerimdeki büyük bir yükü bıraktım" dedi. Öte yandan müslüman olan Dila Seven, erkek arkadaşı İlker Seven ile dini nikah kıydı.