Alman bakanlar, depremin merkezi Pazarcık’ı ziyaret etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dün 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine geldi. Baerbock ve Faeser, Pazarcık’ta koordinatörü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’ndan bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Baerbock ve Faeser’a bilgiler aktaran Tekbıyıkoğlu, evler inşa edilene kadar vatandaşların çadır ve konteyner kentlerde konaklayacağını belirtti.

İki bakan daha sonra, Vali Tekbıyıkoğlu ile birlikte Atatürk Parkı’ndaki çadır kenti ziyaret etti.