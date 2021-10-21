Ali Nihat Gökyiğit Kimdir?

1956 yılında, ortakları Feyyaz Berker ve Necati Akçağlılar ile birlikte bugünkü Tekfen Holding’in nüvesi olan FNN Müşavir Mühendislik firmasını kuran Gökyiğit, o tarihten itibaren Tekfen’in 50’yi aşan grup şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği veya Başkanlık görevlerinde bulunmuştur. A. Nihat Gökyiğit, 2015 yılında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılarak, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve kararıyla Kurucu ve Onursal Başkan sıfatını almıştır.

Dünyanın en büyük öğrenci teşkilatı AIESEC-Türkiye’nin de kurucusu olarak 35 yıl süreyle Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanlığını yapan Gökyiğit, TÜSİAD (Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Kurucu Üyesi olup, 1988-2005 yılları arasında DEİK ve 1985-1987 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 10 yıl süreyle DEİK bünyesinde Türk-BDT İş Konseyleri Başkanlığı ve Karadeniz İş Konseyi’nde Türkiye Temsilciliği görevlerini ifa eden Gökyiğit, Gürcistan ve Kırgızistan İstanbul Fahri Konsolosu ve Gürcistan onursal vatandaşıdır. Halen, DEİK Şeref Üyesi ve TÜSİAD Onursal Üyesidir.

Nihat Gökyiğit, ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) ve TEMA’nın (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Kurucu Onursal Başkanıdır. TEMA Vakfı’nın çevre, doğal varlıkları koruma ve kırsal kalkınmaya yönelik ilk projelerini, sponsorluğunu üstlenerek hayata geçirmiştir. Bunlardan Camili Beldesi Sürdürülebilir Kalkınma Projesi, 2002 Johannesburg Dünya Zirve Konferansı’nda (World Summit on Sustainable Development) ödüle layık görülmüştür.

Kendi adını taşıyan ANG Vakfı aracılığıyla, eşinin anısına İstanbul’da 50 hektarlık bir alan üzerine Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni (NGBB) kuran A. Nihat Gökyiğit, aynı zamanda dünya barışına hizmet eden önemli kültür sanat kurumlarından biri olan Tekfen Filarmoni’nin kurucusudur.

Gökyiğit’e Akdeniz Üniversitesi tarafından Çevre Hizmet Ödülü; Çukurova, Boğaziçi ve Gazi Osman Paşa Üniversiteleri tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir. 1997 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve 2010 yılında TBMM tarafından Üstün Hizmet Ödülü ile ödüllendirilen A. Nihat Gökyiğit, 2009 yılında Ernst&Young tarafından Schwab Foundation Social Entrepreneur of the Year (Yılın Sosyal Girişimcisi) ödülüne layık görülmüştür.

Bir Mihenk Taşı olarak Aral Gölü Belgeseli

1990’lı yıllarda, dünyanın en büyük dördüncü iç denizi olan Aral Gölü’nün hazin hikayesini bir belgeselde gözler önüne seren Ali Nihat Gökyiğit, ekonomik getiri uğruna ekolojik dengelerin bozulmasına ve gölün etrafının çölleşmesiyle gerek biyoçeşitliliğinin ölümüne gerekse yöre halkının fakirleşmesine sebep olan yanlışa dikkat çekiyor. Eko-ekonomi kavramının önemini bu proje vesilesiyle kavrayan ve sahiplenen Ali Nihat Gökyiğit, bundan sonraki tüm projelerinde ekoloji ile ekonominin birbirleriyle barış ve denge içerisinde olmasına büyük özen göstermektedir.