Ali Kınık'ın annesi Elif Kınık hayatını kaybetti!

Ali Kınık'ın annesi 22 Haziran 2022 tarihinde (Çarşamba) günü Malatya İli Akçadağ İlçesi Örüşkü Köy Mezarlığına İkindi Namazına müteakip defnedilecek. Ali Kınık'ın annesi Elif Kınık'ın kaç yaşında ve neden öldüğü bilinmiyor.

Halk müziği sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ''Değerli kardeşim Ali Kınık’ın kıymetli annesi Elif Kınık’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbim mekanını cennet eylesin. Kınık ailesi ve yakınlarının başı sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise Twitter hesabından Elif Kınık'ın fotoğrafını paylaşarak yaptığı paylaşımda ''Kıymetli sanatçımız Ali Kınık’ın vefat eden muhterem annesi Elif Kınık annemize Cenab-ı Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.'' ifadelerine yer verdi.





Dursun Ali Erzincanlı da ''Sevgili dostum Ali Kınık’ın muhtereme annesi Elif Kınık’ın vefatını tessürle öğrendim. Allah Teâlâ, mekanını cennet eylesin. Kınık ailesine ve yakınlarına sabır lutfetsin.'' paylaşımında bulundu.