Ali Gaffar Okan’ın şehrinden küçük Ali Gaffarlara moral

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Diyarbakır’da çadır kentte yaşamına devam eden çocuklar için Şehit Ali Gaffar Okan’ın şehri olan Sakarya’dan destek geldi.

Merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği bölgelerden olan Diyarbakır’da çadır kentte aileleriyle hayatlarına devam eden küçük depremzedeler unutulmadı. Kardeş şehir olarak bilinen Şehit Ali Gaffar Okan’ın memleketi Sakarya’dan Diyarbakır’a vefa köprüsü kuruldu. Minik Ali Gaffarlara depremin izini azda olsun silmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya katıldı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kardeş şehre desteğin ilk günden beri geldiğini söyledi. Yüce, “Gaffar Okan bizim canımız Diyarbakırlıların bizim hemşerilerimize bu denli sahip çıkmaları burada görevi esnasında şehit olması hepimizin yüreğini dağlamıştır. Her yıl anmak için Diyarbakırlılar Sakarya’ya gelmekteler. Bizde bu yıl Diyarbakır’a taziyeye geldik ekibimizle, deprem münasebetiyle hemşerilerimizin yanındayız. Sakarya’ya birçok Diyarbakırlı geldi, orada onlara evler vererek büyükşehir belediyesi olarak katkı ve seferberliğe devam ediyoruz. Burada depremzedelerin yaralarına merhem olmak için çeşitli malzemeler getirdik, tırlarımızı getirerek sosyal donatı alanları çadır kentte oluşturduk. Büyükşehir olarak Diyarbakırlı kardeşlerimiz için her türlü imkan ve seferberlerimiz gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise depremin en başından beri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce ve ekibinin bölgeden hiç ayrılmadıklarını kaydetti. Kaya, “Böylesine büyük bir yıkım olan depremde yaraları sarmak için Türkiye adeta tek yürek olmuş durumda. Başkanımız moralleri biraz düzeltmek adına çocuklarımızla etkinlikte bir araya geldi, acıyı bir nebze olsun unutturmak adına çok güzel bir etkinlik yaptı. Allah bu millete böylesine acıları bir daha yaşatmasın” diye konuştu.