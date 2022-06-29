Son Dakika
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.
Haberde İnsan 29.06.2022, 16:56 29.06.2022, 16:59
Kalp krizi geçiren ve Ataşehir’de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Ağaoğlu’na anjiyo tedavisi uygulandı.
İş Adamı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık üzerine Ataşehir’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu’na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu’nun tedavisi hastanede sürüyor.
Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.