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Aleyna Tilki: Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Paylaşımında "Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır" ifadelerini kullanan Tilki'nin geçmişte ne yaşadığı merak konusu oldu.

Haberde İnsan 13.06.2022, 12:46
Aleyna Tilki: Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Paylaşımında "Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır" ifadelerini kullanan Tilki'nin geçmişte ne yaşadığı merak konusu oldu.

İşte o paylaşım:

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