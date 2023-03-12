Alev alev yanan saman balyaları güvenlik kamerasına yansıdı

Aksaray’da saman balyalarının tutuşarak alev alev yanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Katrancı köyündeki müstakil bir evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sobadan bahçeye bırakılan ateşli kül, şiddetli rüzgarla balyalara sıçradı. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Bekir Elik’e ait evde yaşanan yangın, güvenlik kamerasına yansıdı. Balyaların ateş almasıyla alevler bir anda balyanın her yanını sararken, birkaç dakika içerisinde 250 adet saman balyası kül oldu. Yangın çıktığı anda evde olmayan Elik, güvenlik kamerasından gördüğü o anları sosyal medya hesabından, "Allah beterinden korusun, buna da şükür" notuyla paylaştı. Yangında yaklaşık 20 bin liralık maddi hasar oluştu.