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Alemin Kıralı Oben'in muhteşem değişimi.
Bir dönem televizyonda yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Alemin Kıralı dizisinin çocuk oyuncusu Birsu Demir'in muhteşem değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Haberde İnsan 22.11.2022, 09:48 22.11.2022, 09:55
Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı.
Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.
Değişimi muhteşem oldu.
İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...