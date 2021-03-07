banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Faizsiz konuta yeni düzenleme
Faizsiz konuta yeni düzenleme
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
İran yaptırımlar nedeniyle bloke edilen paranın peşinde
İran yaptırımlar nedeniyle bloke edilen paranın peşinde
Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti

Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde aldığı iki ineği çoğaltarak kendi işinin patronu olan Zekiye Odabaşı, kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini söyledi.

Haberde İnsan 07.03.2021, 10:11
2
Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde aldığı iki ineği çoğaltarak kendi işinin patronu olan Zekiye Odabaşı, kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini söyledi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde yaşayan ev hanımı 37 yaşındaki Zekiye Odabaşı, 5 yıl önce devletten aldığı destekle iki büyükbaş hayvan aldı. Hayvanların yemlenmesinden aşılanmasına kadar bütün işlerle kendisi ilgilenen Odabaşı, zamanla hayvanlarını çoğalttı. Çevresinde ‘Erkek işi yapamazsın, uğraşma’ diyenlere de aldırış etmeyen genç kadın, kendi işinin patronu oldu. Hayvanlardan kazandığı parayla aile ekonomisine katkı sağlayan ve çocuklarının eğitimini üstlenen Zekiye Odabaşı, işine adeta aşık olduğunu söyledi. Odabaşı, kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini ifade etti.

“İşime aşık oldum’’

Hayvancılık ile uğraşan Zekiye Odabaşı, işine aşık olduğunu belirterek,“5 yıl önce ev hanımıydım. 2016 senesinde Genç Çifti Projesi diye bir proje açılmış diye duyum aldım. Gittim başvuru yaptım. Onun için kurs gerekiyordu, gittim kursumu aldım. Onu da başarıyla bitirdim. Rabbim de yardım etti. 30 bin lira hibemi aldım. Oradan devam ettirdim. İki tane inek aldım. İki ineğim üç tane oldu, üç ineğim beş tane oldu, beş ineğim sekiz tane oldu derken bu şekilde bir zincirin halkası gibi çoğalttım. Acaba zorlanır mıyım diye düşümdüm. Hayvanla uğraşmak zor. Bilmediğim de bir iş olduğu için tedirginlik yaşadım. Ama içine girdikçe o kadar sevdim ki işime aşık oldum. Anlatamam gerçekten kelimeler yetmez. Doğan buzağıları evlatlarım gibi gördüm. Hayvanlara sevgiyle yaklaştım. Değneği elime alıp vurmadım hayvanlar yerine geçsin diye’’ şeklinde konuştu.

‘Erkek işi yapamazsın’ diyenleri dinlemedi

Odabaşı, çevresinde kendisine hayvancılığın erkek işi olduğunu söyleyenleri dinlemediğini ifade ederek, “Erkek işi yapamazsın uğraşma diye söyleyenler oldu. Ama ben kimseyi dinledim. Ben bu işi yapacağım dedim, kendimce inandım. İnandığım yolda da yürüdüm, rabbim utandırmadı. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınlar istesin her şeyi yapar. Örnek benim. Yerim belli yurdum belli. Gelip herkes görebilir. Buradan sayın Valimiz Salih Ayhan’a, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e ve İl Tarım ve Orman Müdürümüz Seyit Yıldız’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

“Kızımla gurur duyuyorum’’

Zekiye Odabaşı’nın annesi Türkan Parlak ise, “Kızım bundan 5 sene evvel ev hanımıydı. Hiçbir işle uğraşmazdı. Sonra hibeyi aldı ve bu işe heveslendi. Bu işi başarmak istedi. Onun aşkıyla çok şükür rabbime durumu iyi. Evini yaptırdı, çocuklarını okutuyor. Gurur duyuyorum. Herkesin böyle olmasını isterim’’ dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 27 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Denizlispor 27 24
20. Ankaragücü 26 23
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 25 32
11. Ümraniye 24 31
12. Menemenspor 25 27
13. Adanaspor 24 26
14. Boluspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. Leicester City 28 53
3. M. United 27 51
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Brighton 27 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 25 20