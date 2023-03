Alaplı’yı evlendiren memur, doğum gününde emekli oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 10 bin çiftin nikahını kıyıp, 41 yıldır evlendirme memuru olarak görev yapan Yaşar Eroğlu, doğum gününde emekli oldu.

Zonguldak’ta Alaplı Belediyesi Evlendirme Birimi Sorumlusu olarak görev yaparak 10 binin üzerinde nikah kıyan ve adı "Alaplı’yı evlendiren adam"a çıkan Yaşar Eroğlu, yaş haddinden emekli olarak görevinden ayrıldı.

İlçede 41 yıllık memuriyetini doğum gününde yaş haddinden emekli olarak noktalayan Evlendirme Memuru Yaşar Eroğlu, Belediye’de nikah memurluğuna getirildikten sonra 41 yılda 10 bin üzerinde nikah kıydı. Bir şehrin yarısını evlendiren Yaşar Eroğlu, unutmadığı nikahı ve evlilikte dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Yaşar Eroğlu, "Bugüne kadar 10 binin üzerinde nikah kıydım. Çiftlerin ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldum. Alaplı’da yürüdüğüm zaman 5-10 kişiden birinin nikahını kıydığıma rastlıyorum" dedi.

Son nikahını cumartesi günü kıydı

Alaplı’da doğan Eroğlu, 45 yıl önce itfaiye memuriyete başladıktan sonra, o dönemin belediye başkanının teklifiyle nikah memurluğuna başladı. Gerekli süreci tamamlayan Eroğlu, kısa süre sonra Evlendirme Birim Sorumlusu oldu. Son nikahını ise cumartesi günü kıydı.

"Nikah masasından kalkan hiç olmadı"

Meslek hayatı boyunca nikah masasından kalkıp giden bir çiftin olmadığını belirten Eroğlu, "10 bin nikah içinde nikah masasına oturup şahitler geldikten sonra cayan hiç olmadı, masadan kalkan hiç olmadı. Hatırladığımızda hüzünlendiğimiz, güldüğümüz, neşelendiğimiz nikahlar oldu. Ben her evlenen çiftlerden 10 fidan ağaç dikme sözlerini almışımdır. Şu an dünyanın her yerinde söz alınıp dikilmiş ağaçlarımız vardır. Örneğin bundan 3 sene evvel kıydığım bir çift, Arjantin’e gittiklerinde oradan 5 tane fidan dikme fotoğraflarını bana attılar, o an çok mutlu oldum. Son olarak buradan yeni evlenen çiftlere duyurum şu olacak; hediye edeceğiniz fidanlarla doğaya, insanlığa, gelecek nesle sizler de bir fidan dikerek katkıda bulunun" ifadelerini kullandı.