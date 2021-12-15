Alaplı’da trafik polisi vatandaşı yolda bırakmadı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yolda kalan aracın imdadına trafik polisleri koştu.

Karşıyaka Mahallesi’nde yolda kalan bir sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti. Bir sorun nedeniyle çalışmayan araç trafiği aksatırken bölgede bulunan trafik polisleri otomobili yaklaşık 200 metre iterek trafiğin açılmasını sağladı. Araç sürücüleri trafik polislerine teşekkür ederek, “Polis ekiplerimiz bu soğuk günlerde, ilgileri ile sıcak bir yardımseverlik örneği sergilediler, eksik olmasınlar” dedi.

Polislerin bu hareketi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.