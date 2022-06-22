Alanya ve Sırbıstan’ın Novi Sad kenti arasında işbirliği antlaşması imzalandı

Alanya ile Sırbistan’ın Novi Sad şehri arasında ilişkilerin artırılması amacıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic tarafından "İş birliği Niyet Mektubu" imzalandı. Başkan Yücel, “İş birliği antlaşması turizm, ticaret, sosyal ve kültürel alanda hem Alanya’mıza hem de Novi Sad’a önemli katkılar sağlayacaktır. Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’ın ardından en büyük kenti olan ve 2022 Avrupa Kültür Başkenti seçilen Novi Sad’da düzenlenen imza törenine, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Sırbistan Alanya Fahri Konsolosu Oktay Karaca, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic katıldı.

“Bu iş birliği adına son derece mutluyum”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Önemli bir iş birliğini imzalamak için bugün bu ülkede, bu şehirde bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Bize bu ortamı hazırladıkları için başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerimiz, belediye başkanımız ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımıza her iki ülke adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Kalıcı bir dostluk için buradayız”

Novi Sad’ın tarihine, kültürüne, örf ve adetlerine dikkat çeken Başkan Yücel, “Buraya kalıcı bir dostluk için geldik. Alanya Belediyesi olarak, kültür, turizm, tarih, spor ve eğitim alanlarında iş birliği yaparak, birbirimize katkıda bulunmak ve iyi niyet mektuplarını imzalamak için buradayız. İnşallah kardeşlik protokolümüzü de en yakın zamanda yaparız” dedi.

“İnşallah Novi Sad 22. kardeş şehrimiz olacak”

Alanya’nın farklı dinlere, dillere ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığının altını çizen Başkan Yücel açıklamasına şöyle devam etti:

“Alanya, yaklaşık 30 yıldır, Almanya, Polonya, Litvanya, Finlandiya, Letonya, Mısır, Ukrayna, Makedonya, Rusya, Çin’in de arasında olduğu 21 ülkede kardeş şehirler edindi. İnşallah şimdi de 22’nci kardeş şehrimiz de Novi Sad olacak. Alanya’da, yaklaşık 130 farklı milletten, 51 bini aşkın yerleşik yabancı yaşamaktadır ve bu sayının 250’sini Sırp vatandaşları oluşturmaktadır."

Alanya Belediyesi ve Novi Sad arasında "köprü" oluşturmak adında Sırbistan’a geldiklerini söyleyen Yücel, "Bu iş birliği ile iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

“Türkiye’den böyle bir adımı ilk kez Alanya Belediyesi ile attık”

Novi Sad Belediye Başkanı Vucevic ise Novi Sad’ın diğer şehirler ve belediyeler ile ilişkilerini geliştirmesinden ve kardeş şehirler ediniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Vucevic, "Alanya, Türkiye’den Novi Sad ile anlaşma yapan ilk belediye. Daha önce birçok belediye ve şehir ile irtibata geçtik ancak böyle bir adımı ilk kez Alanya Belediyesi ile attık. Bu anlaşma ile, ekonomi, kültür, spor ve turizm alanlarında iş birliği yapacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kardeş şehir anlaşması Alanya’da olacak

İmzalanan anlaşmayla, Türk ve Sırp halklarını ve Alanya Belediyesi ile Novi Sad’ı birbirine bağlayan dostane ilişkilerin ve karşılıklı iş birliğinin kurulması ve derinleştirilmesinin hedeflendiği ve kardeş şehir anlaşmasının Alanya’da imzalanacağı kaydedildi.