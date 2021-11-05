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Alanya Süleymaniye Camii’nde şehitler için Fetih suresi ve dua okundu

Alanya’nın fethinin 800. Yılı kutlamaları başladı. Fethin 800. yılı kapsamında Alanya Kalesi’nde bulunan Süleymaniye Camii’nde kılınan cuma namazında Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Erhan Mete tarafından şehitler için Fetih Suresi ve dua okundu.

Haberde İnsan 05.11.2021, 16:08
Alanya Süleymaniye Camii’nde şehitler için Fetih suresi ve dua okundu

Alanya’nın fethinin 800. Yılı kutlamaları başladı. Fethin 800. yılı kapsamında Alanya Kalesi’nde bulunan Süleymaniye Camii’nde kılınan cuma namazında Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Erhan Mete tarafından şehitler için Fetih Suresi ve dua okundu.

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın Alanya’yı fethedilişinin 800. yılı Alanya Belediyesi tarafından organize edilen kapsamlı bir programla kutlanmaya başlandı. Yarın devam edecek kutlamalar öncesinde bugün Alanya Kalesi’nde bulunan tarihi Süleymaniye Camii’nde kılınan cuma namazı öncesi şehitler için dua okundu.

Programa, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazı sonrası katılımcılara Alanya Belediyesi tarafından Lokma tatlısı ve limonata ikram edildi.

“Etkinliğin merkezi İçkale olacak”

6 Kasım Cumartesi günü ise kutlama programının ilk durağı İçkale olacak. Saat 16.00’da başlayacak program protokol konuşmaları ile başlayacak. Devlet Opera ve Balesi Solistleri Çiğdem Önol Funda, Saltaş Ateşoğlu ve Esin Talınlı’nın oluşturduğu Anatolian Sopranos (3 Soprano) tarafından verilecek konser ve Ney Dinletisi ile devam edecek programda “Arkeoloji Kazı Sergisi”, “Çini Duvarı Projesi Sergisi”, “Alanya Kalesi ve Selçuklu Çini Sergisi”, “Selçuklu’dan günümüze Zanaatkarlar Sergisi” ve “Hatıra Para Köşesi” sergilerinin açılışı yapılacak.

“Alanya Belediyesi’nin restore ettiği tarihi yapıların açılışı yapılacak”

Alanya Kalesi’nde yapılacak kutlama programları Alanya Belediyesi’nin restore ettiği tarihi yapıların açılışı ile devam edecek. Alanya Belediyesi Sandık Emini Kayhanlar Evi, Alanya Belediyesi Mutfak Kültürü Evi ve Bedesten gezilerek açılışları gerçekleştirilecek. Tarihi çarşı Bedesten’in açılışında “Bir Şehrin Hikayesi” Alaiye isimli oratoryo sahnelenecek. Programda ayrıca Alanya Belediyesi Alanya Kalesi Alan Yönetim Merkezin ve Demirtaş Av Köşkü açılışı yapılacak. Alanya’nın fethinin 800. yılı etkinlikleri Alanya Belediyesi Sarayı Arkasında gerçekleşecek Yunus Emre “Aşkın Yolu ve Gülben Ergen Konseri ile sone erecek.

“Başkan Yücel’den Alanya halkına davet”

Vatandaşları programlara katılmaya davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Atalarımızın bize miras bıraktığı değerlere sahip çıkma adına İçkale’de saat 16.00’da organize edeceğimiz Alanya’nın fethinin 800. Yılı kutlama programına ve 20.30’da Alanya Belediye sarayı arkasında gerçekleştireceğimiz konserlere davet ediyorum” dedi.

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