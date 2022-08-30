Akyurt’ta bu aile 100 yıldır berber

1930’lu yıllarda Akyurt’ta berberlik yapan Muharrem Emanet’in oğlu Senayi Emanet ile torunu Kürşat Emanet bu mesleği yaşatmaya devam etti. Neredeyse bir asırdır üç kuşak boyunca süren berberlik mesleğinde birçok çırak ve usta da yetiştirildi.

Baba Muharrem Emanet’in başlattığı berberlik mesleği 100 yıldır kuşaktan kuşağa devam ediyor. Baba Emanet’in çocukları Senayi, Hidayet ve İzzet Emanet aynı şekilde berberlik mesleğini sürdürürken Senayi Emanet’in oğlu Kürşat Emanet ise mesleği üçüncü kuşağa taşıyan isim oldu.

Babasını çocuk yaşta kaybeden Senayi Emanet mesleği abisi Hidayet Emanet’ten öğrendiğini daha sonra ise kendi iş yerini açtığını söyledi. Babası ve abisi Hidayet Emanet’in iş yeri olmadan bu mesleği yerine getirdiğini aktaran Emanet o yılları şu sözlerle anlattı: “Tabi o yıllarda iş yeri yok. Köylüler ile anlaşılıyor, yıl boyunca belirli aralıklarla ziyaret ediliyor ve saç tıraşı yapılıyor. Ardından hasat zamanı ekin, buğday karşılığı emeğin karşılığı alınıyor, o yıllarda yaygın olarak takas yöntemi kullanılıyor. Babam vefat ettikten sonra abim Hidayet Emanet 1960’lı yıllarda iş yerini açıyor. Bende 1966 yılında abimin yanında çırak olarak mesleğe başladım. 1970 yılına geldiğimizde ise berberlik yapmaya başladım. Bir diğer abim İzzet Emanet ile birlikte ilk iş yerimizi açmış olduk. 1976’da Türk Hava Yolları’nda çalışmaya başladım ama mesleği de sürdürmeye devam ettim” dedi.

"Çocuğun ilk tıraşı değerliydi"

Geçmişe doğru yolculuğa çıktığımız Emanet, mesleğinin ilk yıllarındaki anılarını da anlatmaya devam etti. Geleneklerden de bahseden Emanet, “Geleneklerimizde çocuğun ilk tıraşı önemli bir yere sahipti. Berbere höşmerim ikram edilir, havlu, mendil ve yün çorap hediye edilirdi. Bu ilk tıraşta berbere fazladan para da ödenirdi. Damat tıraşları da öyleydi, damat ve sağdıç tıraş ücretinden fazlasını verirdi” diye konuştu.

Berberliğin geçmiş dönemde para kazandıran bir meslek olmadığını söyleyen Emanet, ‘Geçimimizi ancak sağlayabiliyorduk. Ancak sonradan para kazanabileceğimiz bir meslek haline gelmeye başladı, ben mesleğim sayesinde dört çocuğumu da okutabildim” dedi.

"Haber berberden duyulur"

Teknolojinin hayatımıza girmesi ile birlikte mesleklerinde olduğu gibi birçok şeyin değiştiğini ifade eden Emanet, “Berberler kahvehaneler gibi sohbet alanlarıydı, ilk haberler berberlerde duyulur, konuşulur, tartışılırdı, merak ettikleri bir konu olduğunda, ‘haberi berberden alırız’ derlerdi. Bugün hayatımıza cep telefonları girdi, iletişim kolaylaştı, hal böyle olunca sohbet alanları da bir bir değişime uğradı” dedi. 2000’li yılların başına kadar mesleğini icra ettiğini dile getiren Emanet, ardından mesleği oğlu Kürşat Emanet’e bıraktığını söyledi.

3. kuşak berber Kürşat Emanet, zamanla berberlik mesleğine birçok detayın eklendiğini söyledi. Emanet, “Geçmişte berberlik saç, sakal tıraşı ve fönden ibaretti. Günümüzde ise saç boyası, tonlu boyalar, saç düzleştirme, perma, cilt bakımı, ağda, kaş düzeltme gibi detaylarda eklendi. Bunların her biri de mesleğe değer kattı ve gelirimizi de artırdı” diye konuştu.

’Şimdi çırak yetiştirmekte güçlük çekiyoruz’ diyen Emanet, “Mecburi eğitim çıraklığı bitirdi. Eskiden aileler çocuklarının meslek öğrenmesini sağlamak için esnafa emanet ederdi. Şimdi çırakta yetişmiyor. El işi ile olan işler gelecek nesillere aktarılamıyor. Çırak konusunda sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.