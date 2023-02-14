Akyurtlu iki kız kardeşten depremzedelere duygu dolu mektup

Akyurt Belediyesi’nin depremzedeler için kurduğu yardım toplama merkezine gelen bir kutu ve içinden çıkan mektup duygulandırdı.

Akyurt’ta iki minik kız kardeş depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere kıyafet ve ayakkabıları bir kutuya koyup içine de mektuplarını ekledi. "Orada olamasakta bütün ailemizin duaları seninle" diye seslenen 13 yaşındaki Aslı ve 7 yaşındaki Esma duygu dolu sözlerle hissettiklerini yazıya döktü.

Mektuplarına ’Güzel kardeşim’ diye başlayan iki minik kız şunları yazdı:

"Eğer bu mektubu ve kutunun içindekileri aldıysan senin adına çok sevindim. Elimizden geldiği kadar sana yardım etmeye çalıştık. Biz iki kız kardeşiz. Ben 13 yaşındayım. Küçük kardeşim 7 yaşında. Senin için çok üzüldük. Biliyoruz ki yaşadıklarınız çok zor şeyler. İkimizde şidi senin yanında olup sana sımsıkı sarılmak isterdik. Orada olamasakta bütün ailemizin duaları seninle. Benim kardeşim 1. sınıfa gidiyor ve okumaya yeni geçti. İsmi Esma. İnşallah en kısa sürede tüm yakınlarına ulaşırsın. Tüm ailemin geçmiş olsun dilekleri de sizinle.

Şimdi sözü Esma’ya bırakıyorum;

Ben Esna. Okumaya yeni geçtim. İlk defa mektup yazıyorum. Sana kıyafetlerimi ve ayakkabılarımı gönderiyorum. Seni çok seviyorum. Keşke senin yanında olabilsem Oraya gelip kıyafetlerimi sana ellerimle vermek isterdim. Sana hep dua ediyorum. Allah’a emanet ol. Görüşürüz.

Seni seven iki kız Aslı ve Esma."